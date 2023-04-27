Республиканская акция «Вахта Памяти» стартовала в Махачкале

Акция началась на главной имени Ленина площади города, где собрались все активисты молодежных общественных движений, студенты и школьники, кадеты, представители дагестанского руководства и администрации Махачкалы. По традиции в акции участвуют ТОКСовцы, которые съезжаются в этот день из всех уголков республики.

После выступлений и прочтений стихотворений классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова руководство и каждый желающий возложили цветы к портретам воинов на Аллее Героев, отдав дань памяти героев.

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