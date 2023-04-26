ЗАМАНА - Работы Расула Гамзатова обсудили на Международной конференции в ДГУ

Работы Расула Гамзатова обсудили на Международной конференции в ДГУ

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26 апреля, 2023. Среда 15:26
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Работы Расула Гамзатова обсудили на Международной конференции в ДГУ

Международная научная конференция «Литературное наследие Расула Гамзатова в контексте отечественной и мировой художественной культуры» состоялась в ДГУ, информирует пресс-служба университета.

Работы Расула Гамзатова обсудили на Международной конференции в ДГУ

Приняли участие в конференции и зарубежные специалисты, а также из российских городов.

Доклад на тему «Расул Гамзатов и азербайджанские литературные связи» представил ведущий научный эксперт Института фольклора и этнографии НАНА Галиб Сайылов. Он озвучил, что поэт сыграл серьезную роль в развитии российско-азербайджанских культурных связей.

Далее собравшиеся обсудили два следующих вопроса: «Расул Гамзатов и мировая художественная культура» и «Актуальные проблемы литератур народов СНГ».

Организатором мероприятия стали филологический факультет и Центр исследования литератур народов республики ДГУ.

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