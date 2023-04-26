ЗАМАНА - Дагестанские школьники приняли участие в проекте «Университетская смена»

Дагестанские школьники приняли участие в проекте «Университетская смена»

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26 апреля, 2023. Среда 12:41
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Дагестанские школьники приняли участие в проекте «Университетская смена»

В Махачкале прошла пресс-конференция со школьниками – победителями «Университетской смены» и председателем Совета регионального отделения РДДМ «Движение первых» Людмилой Саидовой.

Дагестанские школьники приняли участие в проекте «Университетская смена»

В рамках мероприятия школьники рассказали о своем участии в проекте «Первая смена» и поездке в Москву, где  для них провели экскурсию по Московскому государственному областному университету.

Школьники из Дагестана смогли определиться с будущей профессией, стали слушателями известных экспертов в области педагогики, посетили обзорные экскурсии по музеям и театрам.

Чтобы стать участниками проекта, дагестанцам необходимо было собрать портфолио достижений и написать эссе на тему «Моя траектория успеха».

С заданием справились 15 школьников из разных городов республики.

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