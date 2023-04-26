ЗАМАНА - Жителям Шамхала приостановят подачу газа

Жителям Шамхала приостановят подачу газа

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26 апреля, 2023. Среда 00:45
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Жителям Шамхала приостановят подачу газа

Компания «Газпром газораспределение Махачкала» информирует о том, в районе Шамхал Кировского района Махачкалы будет отключено газоснабжение.

Жителям Шамхала приостановят подачу газа

«В связи с осуществлением ремонтных работ по замене ГРП 16 мая 2023 года подача газа в поселке Шамхал будет отключена с 10:00 до 14:00 ч.

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