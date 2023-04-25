Ленинский район Махачкалы временно останется без электроснабжения

Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» информирует о плановом отключении электричества в Ленинском районе Махачкалы.

«Перерыв энергоснабжения ожидается 26 и 27 апреля текущего года с 8:00 до 16:30 ч. в связи с проведением планово-профилактических работ на подстанции 35 кВ "Махачкалинская ТЭЦ”», – заявляется пресс-службой.

Уточняют, что для соблюдения правил охраны труда временно вводится ограничение электроснабжения части потребителей, которые живут по следующим адресам: 26 апреля – р-он Махачкалинского комбината шампанских вин (пр. Петра I, д. 1); 27 апреля – пр. Петра I (д. 1-25, 2-14), Гамидова (д. 1-5, 2-8), ул. Бейбулатова (д. 1-15, 2-6), Даниялова (д. 93-97, 110-124), Пушкина (д. 35-37), Устрабекова (д. 1-3), Батырая (д. 136 «л»).

«Перерыв электроснабжения по указанным адресам может затронуть другие объекты, в том числе организации различных форм собственности, насосные станции и котельные установки», – сообщает Дагэнерго.