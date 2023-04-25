ЗАМАНА - Специалист дагестанской таможни уличен в злоупотреблении должностными полномочиями

Специалист дагестанской таможни уличен в злоупотреблении должностными полномочиями

Автор
25 апреля, 2023. Вторник 14:44
|||
Специалист дагестанской таможни уличен в злоупотреблении должностными полномочиями

Следователи завели уголовное дело в отношении руководителя тылового обеспечения таможни Дагестана, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и двух предпринимателей по подозрению в мошенничестве, информирует пресс-служба Следственного Комитета республики.

Специалист дагестанской таможни уличен в злоупотреблении должностными полномочиями

Как показало следствие, в 2019 году таможня Дагестана заключила 2 государственных договора с коммерческими организациями по капремонту Кинологического отдела таможни на общую сумму порядка 3 миллионов рублей.

«Глава тылового обеспечения Дагестанской таможни подписал акты с завышенным объемом осуществленных работ, на основании которых озвученная сумма была переведена на расчетные счета двух субподрядных коммерческих компаний.

Следуя заключению специалиста, в унифицированных формах КС-2 и КС-3 отражены завышенные объемы работ на общую сумму больше 520 000 рублей», – заявляет пресс-служба СК.

Прочитано 60 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top