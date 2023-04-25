ЗАМАНА - Жителей Дагестана приглашают принять участие в акции ко Дню Победы

Жителей Дагестана приглашают принять участие в акции ко Дню Победы

Автор
25 апреля, 2023. Вторник 13:44
|||
Жителей Дагестана приглашают принять участие в акции ко Дню Победы

В Казахстане пройдет акция «Мы помним», посвященная 78-й годовщине Победы в ВОВ. Организаторы приглашают родных участников войны, независимо от субъекта и страны, принять участие в акции.

Жителей Дагестана приглашают принять участие в акции ко Дню Победы

Акция стартовала еще год назад. Граждане Казахстана присылали фотографии своих дедов и прадедов, которые прошли войну, и делились их историями.

«В 2023 году мы желаем, чтобы в нашей акции поучаствовало еще больше людей. Мы приглашаем каждого родственника участника Великой Отечественной Войны прислать нам в редакцию фотографии своих родственников и рассказы о том, как они боролись на фронте и что происходило во время войны. Если вы ограничены во времени, присылайте лишь фото и ФИО родных, это тоже ваш небольшой вклад в сохранение памяти о героях войны», – сообщается организаторами акции.

Фотографии, истории, вопросы и пожелания можно направить по электронному адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или боту @Kz24newsBot.

Прочитано 23 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top