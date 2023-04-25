Организация субботника была обсуждена на собрании оперативного штаба под председательством руководителя республики Сергея Меликова.
В городе для этого выбрано 49 локаций.
Город Махачкала поучаствует в общереспубликанском субботнике, который состоится 29 апреля, информирует телеграм-канал городской мэрии.
Организация субботника была обсуждена на собрании оперативного штаба под председательством руководителя республики Сергея Меликова.
В городе для этого выбрано 49 локаций.
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