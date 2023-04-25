Аскендеров поздравил муфтия с прошедшим праздником Ураза-байрам. Также он подчеркнул его огромную духовно-нравственную деятельность, нацеленную на объединение мусульманской общины, сохранение мира и согласия в регионе. "Пусть сбудутся ваши благие намерения и приняты все ваши посты", — пожелал муфтию спикер парламента.
Заур Аскендеров провел встречу с Муфтием РД Шейхом Ахмад-афанди Абдулаевым
- Автор Дарья
- 25 апреля, 2023. Вторник 08:21
В понедельник, 24 апреля, Председатель НС Дагестана Заур Аскендеров навестил Муфтия региона Шейха Ахмад-афанди Абдулаева.
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