Заур Аскендеров провел встречу с Муфтием РД Шейхом Ахмад-афанди Абдулаевым

Аскендеров поздравил муфтия с прошедшим праздником Ураза-байрам. Также он подчеркнул его огромную духовно-нравственную деятельность, нацеленную на объединение мусульманской общины, сохранение мира и согласия в регионе. "Пусть сбудутся ваши благие намерения и приняты все ваши посты", — пожелал муфтию спикер парламента.