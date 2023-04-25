ЗАМАНА - В Махачкале объявлен конкурс на должность главы города

В Махачкале объявлен конкурс на должность главы города

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25 апреля, 2023. Вторник 00:46
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В Махачкале объявлен конкурс на должность главы города

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы стартовал в Махачкале, информирует пресс-служба городской мэрии.

В Махачкале объявлен конкурс на должность главы города

"Объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост мэра Махачкалы", — заявляет мэрия.

Конкурс состоится в 2 этапа — 16 и 24 мая.

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