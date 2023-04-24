Участник СВО Устани Абдулхаликов награжден Орденом Мужества

С начала специальной военной операции до получения ранения Устани занимал различные должности — от командира отделения до командира взвода.

Во время арт. обстрела противника он собой прикрыл бойца и получил ранение, за что указом Президента РФ был представлен к награждению Орденом Мужества.

Надо отметить, что Устани Абдулхаликович рос в семье педагогов, закончил с отличием Кункинскую СОШ им. Гаруна Курбанова, продолжил учебу в ДГУ, после чего, в 2020 году, был призван на срочную службу в ряды ВС МО РФ. По окончании срочной службы подписал контракт с ВС МО РФ.

По словам близких, в данный момент Устани Абдулхаликович в госпитале поправляет свое здоровье.