Фотовыставка «Заповедные мотивы Самура» пройдет в Дербенте

Проводит фотовыставку Государственный заповедник «Дагестанский» и дербентский музей-заповедник в рамках Международной акции в поддержку особо охраняемых природных территорий – «Марш парков – 2023».

Гости смогут ознакомиться с заповедной системой региона и ее значимостью в сохранении природы родного края. Также ключевой задачей мероприятия является привлечение внимания граждан к особо охраняемым природным территориям.

Официальный старт экспозиции пройдет завтра, 25 апреля, в 15:00 в музее «Природа Прикаспия» (Дербент).

Выставку можно будет посмотреть до 12 мая, вход бесплатный.