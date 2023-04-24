ЗАМАНА - Фотовыставка «Заповедные мотивы Самура» пройдет в Дербенте

Фотовыставка «Заповедные мотивы Самура» пройдет в Дербенте

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24 апреля, 2023. Понедельник 14:44
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Фотовыставка «Заповедные мотивы Самура» пройдет в Дербенте

Фотовыставка «Заповедные мотивы Самура» состоится в дербентском музее «Природа Прикаспия», информирует пресс-служба Государственного заповедника «Дагестанский».

Фотовыставка «Заповедные мотивы Самура» пройдет в Дербенте

Проводит фотовыставку Государственный заповедник «Дагестанский» и дербентский музей-заповедник в рамках Международной акции в поддержку особо охраняемых природных территорий – «Марш парков – 2023».

Гости смогут ознакомиться с заповедной системой региона и ее значимостью в сохранении природы родного края. Также ключевой задачей мероприятия является привлечение внимания граждан к особо охраняемым природным территориям.

Официальный старт экспозиции пройдет завтра, 25 апреля, в 15:00 в музее «Природа Прикаспия» (Дербент).

Выставку можно будет посмотреть до 12 мая, вход бесплатный.

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