ЗАМАНА - Висампаша Ханалиев провел встречу с активом Хасавюрта по вопросам призывной кампании

Висампаша Ханалиев провел встречу с активом Хасавюрта по вопросам призывной кампании

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24 апреля, 2023. Понедельник 11:11
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Висампаша Ханалиев провел встречу с активом Хасавюрта по вопросам призывной кампании

Депутат НС Дагестана Висампаша Ханалиев провел встречу с активом и общественниками Хасавюрта и обсудил вопросы призывной кампании.

Висампаша Ханалиев провел встречу с активом Хасавюрта по вопросам призывной кампании

В обсуждении поучаствовал также военный комиссар города Абакар Давудов. 

«Висампаша Ханалиев проинструктировал призывников региона. Он подчеркнул, что призыв россиян на военную службу никак не связан с осуществлением СВО, в которой участвуют лишь те военнослужащие, которые проходят службу по контракту», – заявил представитель НС республики. Было озвучено, что новобранцы, проходящие срочную службу, в районы СВО отправляться не будут. 

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