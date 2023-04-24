Висампаша Ханалиев провел встречу с активом Хасавюрта по вопросам призывной кампании

В обсуждении поучаствовал также военный комиссар города Абакар Давудов.



«Висампаша Ханалиев проинструктировал призывников региона. Он подчеркнул, что призыв россиян на военную службу никак не связан с осуществлением СВО, в которой участвуют лишь те военнослужащие, которые проходят службу по контракту», – заявил представитель НС республики. Было озвучено, что новобранцы, проходящие срочную службу, в районы СВО отправляться не будут.