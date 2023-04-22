Более 100 тысяч человек посетили выставку реликвий Пророка ﷺ в Табасаранском районе

20 апреля состоялась церемония закрытия выставки с участием главы Табасаранского района Магомеда Курбанова, духовенства, жителей и гостей района. Со словами благодарности ко всем причастным к организации мероприятия обратился руководитель муниципалитета. Магомед Курбанов отметил, что грустно прощаться с реликвиями, которые так сплотили жителей района в эти дни. Он также поздравил всех присутствующих с окончанием месяца Рамадан и попросил помолиться за ребят, которые сейчас находятся в зоне СВО, и за то, чтобы они вернулись живыми, здоровыми и с победой.