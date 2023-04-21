Сергей Меликов поздравил мусульман Дагестана с праздником Ураза- байрам





«Поздравляю вас с одним из самых значимых для каждого мусульманина праздником Ураза-байрам!



Позади дни строгого поста священного месяца Рамадан, в течение которого дагестанцы проявляли особое усердие в оказании помощи больным и нуждающимся. Испокон веков последователи ислама встречают долгожданный праздник с особой надеждой на лучшее. Во всех домах наступает время теплых семейных застолий, добрых слов и пожеланий, время заботы и милосердия. Так, замечательной традицией стало проведение в республике многолюдных культурно-просветительских и благотворительных мероприятий. Мусульмане встречали ифтар не только в кругу родных и друзей, а делились радостью разговения на улицах и площадях Дагестана.



В нынешнем году мы отмечаем Ураза-байрам в непростых условиях, когда плечом к плечу люди разной веры отстаивают будущее великой Родины. Эти дни требуют от нас, независимо от вероисповедания и национальности, сплоченности и единства, стойкости и мужества. Как сказано в Коране: “Сотрудничайте в добре и не помогайте во зле”.



Уверен, что празднование Ураза-байрам еще более сблизит всех нас, наполнит сердца терпением, придаст силы для дальнейшего нравственного совершенствования и созидательной деятельности.



Искренне желаю всем землякам мира и благоденствия, семейного тепла и благополучия, успехов в добрых делах и намерениях», – говорится в поздравлении.