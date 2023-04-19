ЗАМАНА - ФПК запустит на майские выходные 8 туристических поездов

ФПК запустит на майские выходные 8 туристических поездов

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19 апреля, 2023. Среда 11:22
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ФПК запустит на майские выходные 8 туристических поездов

Российская пассажирская организация (ФПК, входит в РЖД) на майские выходные запустит 8 туристических поездов, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации.

ФПК запустит на майские выходные 8 туристических поездов

Представители компании заявили, что с 29 апреля в путь отправится туристический поезд "Сочи". Состав проедется по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра (Абхазия). 

А со 2 мая в третий сезон поедет "Жемчужина Кавказа". Это железнодорожное путешествие в 7 дней, в котором люди смогут познакомиться с местными достопримечательностями. По результатам обратной связи от клиентов организация изменила маршрут, добавив посещение Северной Осетии-Алании, а также увеличила время пребывания в Дагестане.

"В 2023 году гости смогут побывать в Майкопе, Владикавказе, Грозном, Дербенте и Нальчике - 5 "жемчужин"", — уточняет пресс-служба.

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