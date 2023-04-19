ЗАМАНА - В двух дагестанских районах введен карантин по бешенству

В двух дагестанских районах введен карантин по бешенству

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19 апреля, 2023. Среда 11:12
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В двух дагестанских районах введен карантин по бешенству

Карантин введен в двух районах республики из-за диагностированных случаев бешенства у животных. Соответствующее постановление подписал руководитель региона Сергей Меликов.

В двух дагестанских районах введен карантин по бешенству

Информируют, что установлен карантин на территориях личного подсобного хозяйства Абдулбариева А. В., которое находится в 2 километрах юго-восточнее села Червленные Буруны Ногайского района на территории кошары "Центральная", и личного подсобного хозяйства Карабудакова М. Т., находящегося в селе Атланаул Буйнакского района до 4 июня этого года.

Уточняется, что на озвученный период запрещена организация ярмарок, выставок (торгов) и иных мероприятий, при которых подразумевается присутствие животных.

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