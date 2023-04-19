Делегации Каякентского района и именитых спортсменов Дагестана прибыли в Хучни на выставку реликвий

Делегации из Каякентского района под руководством главы муниципалитета Магомеда Эльдерханова и именитых спортсменов республики во главе с олимпийским чемпионом, заместителем министра по физической культуре и спорту РД Гайдарбеком Гайдарбековым прибыли в Табасаранский район на выставку реликвий Пророка Мухаммада.

С главой Табасаранского района Магомедом Курбановым в спорткомплексе им. Мирзы Калукского они ознакомились с каждым из 37 экспонатов, среди которых волос Пророка, личные вещи его и его семьи, кинжал, макет дома, в котором он жил, и многое другое.

Гости поделились своими впечатлениями после посещения выставки. Магомед Эльдерханов, в частности, отметил, что увидеть святыни приехали люди со всех уголков Дагестана. Он также поблагодарил организаторов мероприятия, хранителей священных реликвий, и тех ответственных, кто сутками стоит на выставке, чтобы показать это все желающим приобщиться к святыням.

После посещения участники мероприятия сделали коллективный намаз, послушали нашиды и проповеди.