Пасхальный фестиваль состоялся в Махачкале

С праздником Светлой Пасхи собравшихся поздравил архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

«Пасха является жизнеутверждающим праздником, в пасхальные дни радость наполняет всех. Хоть рядом и скорби, и войны, и болезни, и печали, но в эти дни душа исполнена переживаниями о Воскресшем Христе. Почему это настолько важно и радостно для нас? Потому что в воплощении Христа мы видим то, как сильно любовь Божья распространяется на каждого из нас. Бог есть любовь. Народ России – многонациональный, но сплоченный, как единое целое, и в сегодняшние дни всем вам, братья и сестры, желаю любви к Богу, к своему отечеству и по отношению друг к другу», – выступил архиепископ.

От имени руководителя Дагестана зачитал поздравление первый заместитель Председателя НС РД Юрий Левицкий, который озвучил, что представители Махачкалинской епархии вносят серьезный вклад в развитие межконфессионального согласия, а также культурно-нравственного благополучия региона и активно осуществляют просветительскую работу.

Также от имени муфтия республики Ахмад-Хаджи Абдуллаева поздравил православных христиан заместитель муфтия региона Ахмад-Курбан Магомедов.