ЗАМАНА - Пасхальный фестиваль состоялся в Махачкале

Пасхальный фестиваль состоялся в Махачкале

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18 апреля, 2023. Вторник 17:05
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Пасхальный фестиваль состоялся в Махачкале Пасхальный фестиваль состоялся в Махачкале Пасхальный фестиваль состоялся в Махачкале

В большом зале Русского драматического театра имени Максима Горького в Махачкале состоялся Пасхальный фестиваль, посвященный празднованию Пасхи православными христианами.

Пасхальный фестиваль состоялся в Махачкале

С праздником Светлой Пасхи собравшихся поздравил архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

«Пасха является жизнеутверждающим праздником, в пасхальные дни радость наполняет всех. Хоть рядом и скорби, и войны, и болезни, и печали, но в эти дни душа исполнена переживаниями о Воскресшем Христе. Почему это настолько важно и радостно для нас? Потому что в воплощении Христа мы видим то, как сильно любовь Божья распространяется на каждого из нас. Бог есть любовь. Народ России – многонациональный, но сплоченный, как единое целое, и в сегодняшние дни всем вам, братья и сестры, желаю любви к Богу, к своему отечеству и по отношению друг к другу», – выступил архиепископ.

От имени руководителя Дагестана зачитал поздравление первый заместитель Председателя НС РД Юрий Левицкий, который озвучил, что представители Махачкалинской епархии вносят серьезный вклад в развитие межконфессионального согласия, а также культурно-нравственного благополучия региона и активно осуществляют просветительскую работу.

Также от имени муфтия республики Ахмад-Хаджи Абдуллаева поздравил православных христиан заместитель муфтия региона Ахмад-Курбан Магомедов.

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