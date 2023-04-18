ЗАМАНА - Осман Булатов проинспектировал ремонт улиц в поселке Тарки города Махачкалы

Осман Булатов проинспектировал ремонт улиц в поселке Тарки города Махачкалы

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18 апреля, 2023. Вторник 16:51
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Осман Булатов проинспектировал ремонт улиц в поселке Тарки города Махачкалы

Заместитель председателя Комитета по экономической политике, инвестициям и бизнесу Осман Булатов в рамках депутатских контрольных полномочий проконтролировал ремонт улиц в махачкалинском районе Тарки. 

Осман Булатов проинспектировал ремонт улиц в поселке Тарки города Махачкалы

Вместе с председателем собрания депутатов Советского района Махачкалы Еленой Кожухиной и районными депутатами Шамилем Магомедовым и Рабаданом Таиловым он посетил несколько улиц Тарки, которые примыкают к школе №60. К депутату уже не раз обращались родители детей, которые идут в школу по неасфальтированным улицам, где нет тротуаров. Булатов и участники делегации поговорили с жителями поселка, которые просили как можно быстрее завершить все ремонтные мероприятия.

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