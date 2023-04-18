ЗАМАНА - Более 10 000 человек встретили реликвии Пророка в Табасаранском районе

Более 10 000 человек встретили реликвии Пророка в Табасаранском районе

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18 апреля, 2023. Вторник 13:35
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Более 10 000 человек встретили реликвии Пророка в Табасаранском районе Более 10 000 человек встретили реликвии Пророка в Табасаранском районе Более 10 000 человек встретили реликвии Пророка в Табасаранском районе

Они приветствовали кортеж со святынями на протяжении всего пути от въезда в муниципалитет до спорткомплекса им. Мирзы Калукского в Хучни, где и будет проходить выставка реликвий до 20 апреля.

Более 10 000 человек встретили реликвии Пророка в Табасаранском районе

Маршрут следования торжественной колонны украсили тематическими баннерами и атрибутикой, а на конечном участке дорогу покрыли табасаранскими коврами.

Для желающих прийти на выставку созданы комфортные условия - есть места для намаза, глава района и меценаты организуют коллективные ифтары и сухуры каждый день, звучат нашиды, проповеди. Кроме того, проводятся викторины на знание ключевых исторических событий становления Ислама и театральные инсценировки из жизни Пророка ﷺ.

Как отметил глава района Магомед Курбанов, реликвии в Табасаранском районе впервые. «Это без преувеличения историческая возможность для жителей и гостей района увидеть реликвии в священный месяц Рамадан и приобщиться к благодати святынь религии. Рад, что для проведения этого мероприятия выбрали наш район. Именно Табасаран был одним из центров распространения ислама в Дагестане, здесь жили десятки шейхов, алимов, устазов»,- подчеркнул он.

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