В России количество курильщиков сократилось на 1,4 млн человек в 2022 году

Автор Дарья |||

Количество курящих граждан России в 2022 году упало на 5,8 процента, или на 1,4 миллиона человек, информирует ТАСС, ссылаясь на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе сведений Росстата. Оно находится в распоряжении агентства.