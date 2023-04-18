ЗАМАНА - В России количество курильщиков сократилось на 1,4 млн человек в 2022 году

В России количество курильщиков сократилось на 1,4 млн человек в 2022 году

Автор
18 апреля, 2023. Вторник 11:12
|||
В России количество курильщиков сократилось на 1,4 млн человек в 2022 году

Количество курящих граждан России в 2022 году упало на 5,8 процента, или на 1,4 миллиона человек, информирует ТАСС, ссылаясь на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе сведений Росстата. Оно находится в распоряжении агентства.

В России количество курильщиков сократилось на 1,4 млн человек в 2022 году

"Число курящих российских граждан в 2022 году упало на 5,8%, или на 1,4 млн человек, <…>. Продолжают курить 19,2 процента россиян в возрасте от 15 лет и старше, или около 23 миллионов человек", — сообщается в исследовании.

Прочитано 17 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top