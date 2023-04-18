ЗАМАНА - Мурзадин Авезов ознакомился с ходом призывной кампании в Ногайском районе

Мурзадин Авезов ознакомился с ходом призывной кампании в Ногайском районе

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18 апреля, 2023. Вторник 09:48
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Мурзадин Авезов ознакомился с ходом призывной кампании в Ногайском районе

Депутат НС Дагестана Мурзадин Авезов поучаствовал в заседании актива Ногайского района, где собравшиеся обсудили процесс призывной кампании.

Мурзадин Авезов ознакомился с ходом призывной кампании в Ногайском районе

Военком рассказал о ходе прохождения призывной кампании, начавшейся с 1 апреля, и озвучил цели, поставленные перед военным комиссариатом. Он отметил, что срочная служба в общем идет 12 месяцев. 

В своем выступлении депутат остановился на региональном законопроекте, в котором предусмотрены льготы мобилизованным мужчинам – участникам СВО и их родным.

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