Военком рассказал о ходе прохождения призывной кампании, начавшейся с 1 апреля, и озвучил цели, поставленные перед военным комиссариатом. Он отметил, что срочная служба в общем идет 12 месяцев.
В своем выступлении депутат остановился на региональном законопроекте, в котором предусмотрены льготы мобилизованным мужчинам – участникам СВО и их родным.
Мурзадин Авезов ознакомился с ходом призывной кампании в Ногайском районе
- Автор Дарья
- 18 апреля, 2023. Вторник 09:48
Депутат НС Дагестана Мурзадин Авезов поучаствовал в заседании актива Ногайского района, где собравшиеся обсудили процесс призывной кампании.
Военком рассказал о ходе прохождения призывной кампании, начавшейся с 1 апреля, и озвучил цели, поставленные перед военным комиссариатом. Он отметил, что срочная служба в общем идет 12 месяцев.
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