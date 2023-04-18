Глава РД Сергей Меликов поздравил дагестанцев со 100-летним юбилеем сообщества «Динамо»

«От всей души поздравляю всех нас, многочисленных болельщиков, с вековым юбилеем со дня образования прославленного физкультурно-спортивного общества “Динамо”!

За этой серьезной датой годы напряженных тренировок и упорного труда, мировых рекордов и олимпийских триумфов, “золото” самых престижных чемпионатов и первенств. Мы по праву гордимся выдающимися достижениями бело-голубых, в числе которых не только именитые атлеты, тренеры, но и заслуженные деятели науки, искусства, доблестные военачальники, известные политики, представители самых разных профессий.

История общества “Динамо” в Дагестане – это летопись удивительных судеб спортсменов, среди которых величайшие борцы Загалав Абдулбеков, Владимир Юмин, Абдулрашид Садулаев, боксеры Нурмагомед Шанавазов, Гайдарбек Гайдарбеков, легкоатлет Али Исаев, фехтовальщик Владимир Назлымов и многие другие.

Достойно проявили себя дагестанские динамовцы и в самом народном виде спорта – футболе. Заслуженное место в когорте легендарных мастеров, приумноживших своими яркими победами славу отечественного футбола, заняли Гаджи Гаджиев, Александр Маркаров, Александр Решетняк, Анатолий Подколоднев, Нарвик Сирхаев. Благодаря их успехам многие дети в регионе выбирают занятия футболом, который становится популярнее с каждым годом. Отрадно, что в организованной Школьной футбольной лиге Дагестана уже участвует более 380 команд из всех уголков региона.

Каждое поколение динамовцев внесло свой весомый вклад в развитие массовой физической культуры, спорта высших достижений страны. Мастерство динамовцев, чувство ответственности перед Родиной, их бойцовские качества стали основой выдающихся спортивных результатов.

Сегодня с чувством глубокого уважения мы чествуем прославленных ветеранов, вписавших героические страницы в хронику «Динамо» – тех, кто в годы Великой Отечественной войны сменил свою спортивную форму на шинель и отважно сражался на фронте, вёл подрывную и диверсионную работу в тылу врага, кто в послевоенные годы поднимал страну из руин, кто в мирное время выполнял свой служебный долг в различных “горячих точках” планеты, укреплял авторитет нашей Отчизны.

И в нынешних условиях многие спортсмены взяли в руки оружие, чтобы в ходе специальной военной операции отстоять рубежи государства.

Уверен, что опыт и традиции “Динамо” позволят и в дальнейшем успешно решать важные задачи по развитию физкультуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни, содействию физическому, военно-патриотическому и нравственному воспитанию молодежи на благо великой России.

Желаю динамовцам всех поколений крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и побед. История “Динамо” продолжается и, безусловно, новые имена и славные победы еще впереди!» – говорится в поздравлении.