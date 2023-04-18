ЗАМАНА - Праздник ураза-байрам в Дагестане отметят 20 и 21 апреля

Праздник ураза-байрам в Дагестане отметят 20 и 21 апреля

Автор
18 апреля, 2023. Вторник 02:58
|||
Праздник ураза-байрам в Дагестане отметят 20 и 21 апреля

Глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдумуслимов подписал указ, согласно которому 2 дня в регионе объявлены выходными в связи скончанием священного месяца Рамадан, информирует пресс-служба руководства.

Праздник ураза-байрам в Дагестане отметят 20 и 21 апреля

«В связи с празднованием Ураза-байрам по поручению руководителя республики Сергея Меликова в регионе 20 и 21 апреля объявлены нерабочими днями», – заявляет пресс-служба.

Уточняют, что выходные объявлены в соответствии с Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях», а также по обращению Муфтията РД.

Прочитано 32 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top