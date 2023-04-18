Праздник ураза-байрам в Дагестане отметят 20 и 21 апреля

«В связи с празднованием Ураза-байрам по поручению руководителя республики Сергея Меликова в регионе 20 и 21 апреля объявлены нерабочими днями», – заявляет пресс-служба.



Уточняют, что выходные объявлены в соответствии с Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях», а также по обращению Муфтията РД.

