Бархан Сарыкум готовится к туристическому сезону

На территории, которая прилегает к бархану Сарыкум, состоялся большой субботник. Сотрудники руководства Кумторкалинского района привели в порядок дорогу, превратившуюся в настоящее болото после обильного дождя.

Благоустраивается также территория перед старым вокзалом — оттуда вывозят мусор, сносят остовы старых технических зданий, выравнивается парковочная зона.

«Бархан Сарыкум — туристическое лицо Дагестана. Каждый год к нам приезжают больше миллиона гостей. Как настоящие хозяева, мы обязаны предоставить туристам комфортные условия передвижения по региону, поэтому сегодняшний субботник проходит для того, чтобы упрочить статус республики, как туристического центра России», — высказался руководитель района Айнутдин Зиявутдинов.