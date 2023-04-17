Матч завершился со счетом 1:1. Гол в этой игре в составе махачкалинской команды сделал полузащитник Курбан Курбанов.
«Легион» с 18-ю очками находится на 12-м месте в турнирной таблице.
Футбольные команды «Легион» и «Дружба» из Майкопа сыграли вничью в игре 24-го тура Второй лиги.
Матч завершился со счетом 1:1. Гол в этой игре в составе махачкалинской команды сделал полузащитник Курбан Курбанов.
«Легион» с 18-ю очками находится на 12-м месте в турнирной таблице.
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