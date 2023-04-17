Депутаты НС Дагестана ознакомились с проведением весеннего призыва в Дербенте

Депутаты Тельман Рагимов и Велиюлла Фаталиев посетили военный комиссариат Дербента, Дагогней и Дербентского района, сообщают в НС РД.

После ознакомления с работой призывной комиссии, парламентарии встретились с военкомом Фаридом Мусаевым, с которым обсудили актуальные вопросы проведения весенней призывной кампании и контрактной службы.

По словам военкома, стартовавший 1 апреля весенний призыв продолжается в прежнем режиме.

«Призыву подлежат лица от 18 до 27 лет, срок службы – 12 месяцев. Проходить службу они будут на всей территории Российской Федерации, за исключением новых территорий – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей», – сообщил военком.

Также он заверил, что призывники в зону боевых действий направлены не будут.

В ходе встречи особое внимание было уделено информационно-разъяснительной работе с населением и вопросу поддержки семей участников СВО.