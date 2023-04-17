Премьер-министр региона поздравил православных христиан Дагестана с праздником Пасхи

«От имени Правительства Республики Дагестан и от себя лично сердечно поздравляю всех православных христиан Республики Дагестан с Пасхой – светлым праздником Воскресения Христова!



Великий праздник Пасха олицетворяет торжество жизни, добра и любви. Он пробуждает в сердцах миллионов верующих надежду, самые искренние помыслы и вдохновляет их на добрые поступки.



Пасхальный праздник объединяет людей вокруг непреходящих духовных и семейных ценностей, наполняет сердца искренней любовью к ближним, радостью, светлыми чувствами милосердия и сострадания.

Сегодня Махачкалинская епархия ведет активную просветительскую и общественную деятельность, неустанно заботится об упрочении мира и общественного согласия в такой многонациональной и многоконфессиональной республике, как Дагестан, а православные христиане вносят огромный вклад в развитие региона.



В нашей республике живут представители разных религий. Но всех нас объединяет уважение к религиозным традициям друг друга и общие ценности.



Пусть в каждой семье нашего многонационального края царят мир и согласие, звучат радостный детский смех и добрые наставления старших поколений.



От всей души желаю всем здоровья, благополучия, бодрости духа и мирного неба над головой», – говорится в поздравлении.