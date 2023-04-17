ЗАМАНА - Премьер-министр региона поздравил православных христиан Дагестана с праздником Пасхи

Премьер-министр региона поздравил православных христиан Дагестана с праздником Пасхи

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17 апреля, 2023. Понедельник 03:01
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Премьер-министр региона поздравил православных христиан Дагестана с праздником Пасхи

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил православных христиан Дагестана с праздником Пасхи.

Премьер-министр региона поздравил православных христиан Дагестана с праздником Пасхи

«От имени Правительства Республики Дагестан и от себя лично сердечно поздравляю всех православных христиан Республики Дагестан с Пасхой – светлым праздником Воскресения Христова!

Великий праздник Пасха олицетворяет торжество жизни, добра и любви. Он пробуждает в сердцах миллионов верующих надежду, самые искренние помыслы и вдохновляет их на добрые поступки. 

Пасхальный праздник объединяет людей вокруг непреходящих духовных и семейных ценностей, наполняет сердца искренней любовью к ближним, радостью, светлыми чувствами милосердия и сострадания.

Сегодня Махачкалинская епархия ведет активную просветительскую и общественную деятельность, неустанно заботится об упрочении мира и общественного согласия в такой многонациональной и многоконфессиональной республике, как Дагестан, а православные христиане вносят огромный вклад в развитие региона.

В нашей республике живут представители разных религий. Но всех нас объединяет уважение к религиозным традициям друг друга и общие ценности.

Пусть в каждой семье нашего многонационального края царят мир и согласие, звучат радостный детский смех и добрые наставления старших поколений.

От всей души желаю всем здоровья, благополучия, бодрости духа и мирного неба над головой», – говорится в поздравлении.

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