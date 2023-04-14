ЗАМАНА - Депутат НС РД Гасан Османов посетил администрацию Ногайского района, где обсудил вопросы призывной кампании

Депутат НС РД Гасан Османов посетил администрацию Ногайского района, где обсудил вопросы призывной кампании

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14 апреля, 2023. Пятница 16:16
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Депутат НС РД Гасан Османов посетил администрацию Ногайского района, где обсудил вопросы призывной кампании

В мероприятии поучаствовали заместитель военкома Ногайского района Ваха Хадисов, заместитель начальника районного РОВД Камиль Махмудов, заместитель руководителя муниципального образования Баймагомед Ярлыкапов. 

Депутат НС РД Гасан Османов посетил администрацию Ногайского района, где обсудил вопросы призывной кампании

Как проинформировал заместитель военкома, весенний призыв в районе осуществляется по графику, заседания призывной комиссии проводятся каждый день в штатном режиме. На местах проходит работа по патриотическому воспитанию молодого поколения при поддержке Молодёжного центра "Яслык" и участников призывной комиссии.  Участники встречи также обсудили тему нюансов прохождения службы по контракту.  Далее Гасан Османов прибыл в местный военкомат, где осмотрел помещения, поговорил с коллективом военкомата и призывниками.

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