Куруглиев уже пребывает в Афинах, где вместе со своей национальной сборной готовится к будущему чемпионату Европы. Дагестанец является чемпионом Европы и победителем Европейских игр в составе российской сборной.
Дагестанский борец Даурен Куруглиев вошел в сборную Греции
- Автор Дарья
- 14 апреля, 2023. Пятница 00:52
Известный борец вольного стиля из Дагестана Даурен Куруглиев получил спортивное гражданство Греции.
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