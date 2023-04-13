ЗАМАНА - Жители Дагестана приняли участие во всероссийской акции «Улыбка Гагарина»

Жители Дагестана приняли участие во всероссийской акции «Улыбка Гагарина»

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13 апреля, 2023. Четверг 10:10
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Жители Дагестана приняли участие во всероссийской акции «Улыбка Гагарина»

Дагестанцы поучаствовали во всероссийской акции «Улыбка Гагарина», посвященной Дню авиации и космонавтики, проинформировала пресс-служба Министерства молодежи региона.

Жители Дагестана приняли участие во всероссийской акции «Улыбка Гагарина»

«Смысл акции в том, что участники с улыбкой на лице фотографируются с портретом Юрия Гагарина, далее публикуя кадр в соцсетях. В своих постах участники отмечают хэштеги #улыбкагагарина, #нашипобеды и #МинмолРД», – уточнила пресс-служба.

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