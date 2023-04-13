Как озвучил Абдулмуслимов, этот вопрос в повестку апрельского совещания попал целенаправленно.

«Перед оздоровительным сезоном нужно еще раз, заблаговременно, самым внимательным образом проанализировать процесс подготовительных процедур. Наверняка существуют проблемы, на которые необходимо обратить внимание, а за оставшийся период времени можно успеть что‑то улучшить или подправить», — выступил премьер.

Он также рассказал, что по итогам года инфраструктура детского отдыха собирается принять порядка 34 000 детей, это более 7 процентов республиканских школьников.

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