ЗАМАНА - В Дагестане подготовлена программа по развитию материально-технического обеспечения и инфраструктуры детских лагерей

В Дагестане подготовлена программа по развитию материально-технического обеспечения и инфраструктуры детских лагерей

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13 апреля, 2023. Четверг 09:14
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В Дагестане подготовлена программа по развитию материально-технического обеспечения и инфраструктуры детских лагерей
Вчера, 11 апреля, на собрании дагестанского правительства под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова была обсуждена тема модернизации объектов отдыха и оздоровления детей.
В Дагестане подготовлена программа по развитию материально-технического обеспечения и инфраструктуры детских лагерей

Как озвучил Абдулмуслимов, этот вопрос в повестку апрельского совещания попал целенаправленно.

«Перед оздоровительным сезоном нужно еще раз, заблаговременно, самым внимательным образом проанализировать процесс подготовительных процедур. Наверняка существуют проблемы, на которые необходимо обратить внимание, а за оставшийся период времени можно успеть что‑то улучшить или подправить», — выступил премьер.

Он также рассказал, что по итогам года инфраструктура детского отдыха собирается принять порядка 34 000 детей, это более 7 процентов республиканских школьников.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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