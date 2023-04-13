ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана осмотрел выставку священных реликвий Пророка Мухаммада

Премьер-министр Дагестана осмотрел выставку священных реликвий Пророка Мухаммада

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13 апреля, 2023. Четверг 08:22
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Премьер-министр Дагестана осмотрел выставку священных реликвий Пророка Мухаммада
Глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов побывал на выставке священных реликвий Пророка Мухаммада и его сподвижников, которая состоялась в селе Дылым Казбековского района.
Премьер-министр Дагестана осмотрел выставку священных реликвий Пророка Мухаммада

Выставка проходит в главной мечети села, там представлены различные предметы: личные вещи Пророка и его сподвижников, предметы из Каабы и так далее.

«На самом деле правительство региона благодарно Духовному управлению, нашему Муфтию шейху Ахмад-хаджи и всем тем, кто приложил руку в организацию такой важной выставки. Особенно сейчас, когда Россия переживает не самое легкое время, духовно-нравственные ценности имеют большое значение. Организация подобного мероприятия — это конечно добрый пример для всех дагестанцев прежде всего для юного поколения и нашей молодежи. Пусть Всевышний всех нас направит по праведному пути», — высказался премьер, осмотрев выставку.

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