Общая площадь парка составляет 210 000 квадратных метров. Из них 155 000 кв.м. находятся под зелеными насаждениями (это деревья, кустарники, газоны и цветники). Оставшаяся часть – это асфальтобетонные площадки, дорожки, а также дорожки из тротуарной плитки.
Для реализации проекта подрядная компания привлекла более 10 единиц специальной техники, работают 40-50 специалистов. До праздника 9 Мая в планах закончить центральную часть парка. Завершение всех работ планируют осуществить до 30 сентября.
В процессе реконструкции максимально сохраняются все зеленые насаждения. Распиловке подлежат 30 сухих и аварийных деревьев, омоложению – 140 деревьев по согласованию с Минприроды региона, а в целях компенсации работники посадят более 300 новых саженцев.