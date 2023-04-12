ЗАМАНА - Табасаранский район получил транспорт для школьников

Табасаранский район получил транспорт для школьников

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12 апреля, 2023. Среда 14:56
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Табасаранский район получил транспорт для школьников

Два автобуса, предназначенные для Ягдыгской средней школы №1 и Цанакской СОШ, пополнили школьный автопарк Табасаранского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Магомед Курбанов.

Табасаранский район получил транспорт для школьников

Сегодня, 12 апреля, на площади Махачкалы состоялась торжественная церемония передачи новых транспортных средств с участием Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

«Автобусы приобретены за счет средств федерального бюджета. Работа в этом направлении, конечно, продолжится. В этом году мы планируем получить автотранспорт ещё для нескольких школ района», - подчеркнул Магомед Курбанов.

Всего в Табасаранском районе сейчас имеется 40 автобусов для школьников, два из которых в 2022 году получили Цуртильская школа и Марагинская СОШ № 2.

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