Сегодня, 12 апреля, на площади Махачкалы состоялась торжественная церемония передачи новых транспортных средств с участием Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.
«Автобусы приобретены за счет средств федерального бюджета. Работа в этом направлении, конечно, продолжится. В этом году мы планируем получить автотранспорт ещё для нескольких школ района», - подчеркнул Магомед Курбанов.
Всего в Табасаранском районе сейчас имеется 40 автобусов для школьников, два из которых в 2022 году получили Цуртильская школа и Марагинская СОШ № 2.