ЗАМАНА - В Дагестане для школ приобрели 23 новых автобуса

В Дагестане для школ приобрели 23 новых автобуса

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12 апреля, 2023. Среда 14:27
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В Дагестане для школ приобрели 23 новых автобуса

Глава кабинета министров республики Абдулмуслим Абдулмуслимов вручил ключи от 23 новых автобусов руководителям региональных школ, информирует пресс-служба дагестанского руководства.

В Дагестане для школ приобрели 23 новых автобуса

Передача ключей прошла на площади Ленина в Махачкале.

Абдулмуслимов в своем выступлении озвучил, что данные автобусы были куплены за счет средств федерального бюджета на общую сумму более 50 миллионов рублей. В частности, были приобретены 2 автобуса ГАЗ вместимостью до 20 человек, 5 автобусов вместимостью до 12 человек, 16 автобусов вместимостью до 24 человек.

Транспортные средства передадут в учебные заведения следующих районов: Ахвахский, Акушинский, Гунибский, Дахадаевский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизилюртовский, Кулинский, Табасаранский, Хунзахский, Хасавюртовский, а также в школы Махачкалы, Буйнакска, Каспийска и Кизилюрта.

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