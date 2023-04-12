В Дагестане для школ приобрели 23 новых автобуса

Передача ключей прошла на площади Ленина в Махачкале.

Абдулмуслимов в своем выступлении озвучил, что данные автобусы были куплены за счет средств федерального бюджета на общую сумму более 50 миллионов рублей. В частности, были приобретены 2 автобуса ГАЗ вместимостью до 20 человек, 5 автобусов вместимостью до 12 человек, 16 автобусов вместимостью до 24 человек.

Транспортные средства передадут в учебные заведения следующих районов: Ахвахский, Акушинский, Гунибский, Дахадаевский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизилюртовский, Кулинский, Табасаранский, Хунзахский, Хасавюртовский, а также в школы Махачкалы, Буйнакска, Каспийска и Кизилюрта.