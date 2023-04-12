Государственная дума приняла закон о едином реестре военнообязанных

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки, сообщает РИА Новости.

"Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса", — говорится в документе.

Из него также следует, что электронные повестки будут дублировать бумажные. Их могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете.

Причем если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, она будет считаться таковой по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

"В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований", — отмечается в законопроекте.

Например, уклонистам, не явившимся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, грозит ограничение права на управление транспортным средством.

Первое чтение законопроект прошел в апреле 2018 года, второе — в феврале 2022-го. На прошлой неделе его вернули в процедуру второго чтения.

По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Однако медкомиссия и профессиональный отбор возможны только в результате личной явки.