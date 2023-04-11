ЗАМАНА - Делегация преподавателей из МГУ приедет в Табасаранский район

Делегация преподавателей из МГУ приедет в Табасаранский район

Автор
11 апреля, 2023. Вторник 18:11
|||
Делегация преподавателей из МГУ приедет в Табасаранский район

Об этом стало известно 11 апреля на аппаратном совещании, прошедшем под руководством главы муниципалитета Магомеда Курбанова.

Делегация преподавателей из МГУ приедет в Табасаранский район

24 апреля на базе Хучниского многопрофильного лицея №1 пройдет муниципальный этап ежегодной олимпиады по математике им. профессора Зейдуллы Юзбекова.

Говоря о подготовке к мероприятию и его проведении, начальник Управления образования района Абдусалам Гасанов отметил, что на олимпиаду
запланирован приезд делегации преподавателей из МГУ во главе с Зейдуллой Юзбековым.

Магомед Курбанов подчеркнул, что олимпиада должна пройти объективно и прозрачно. Победителям олимпиады и их наставникам, как и в прошлом году, будет организована бесплатная 3-х дневная познавательная поездка в Москву.

Подготовит программу пребывания делегации МГУ в районе по поручению Магомеда Курбанова Абдусалам Гасанов.

Прочитано 35 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top