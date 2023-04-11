Делегация преподавателей из МГУ приедет в Табасаранский район

Об этом стало известно 11 апреля на аппаратном совещании, прошедшем под руководством главы муниципалитета Магомеда Курбанова.

24 апреля на базе Хучниского многопрофильного лицея №1 пройдет муниципальный этап ежегодной олимпиады по математике им. профессора Зейдуллы Юзбекова.

Говоря о подготовке к мероприятию и его проведении, начальник Управления образования района Абдусалам Гасанов отметил, что на олимпиаду

запланирован приезд делегации преподавателей из МГУ во главе с Зейдуллой Юзбековым.

Магомед Курбанов подчеркнул, что олимпиада должна пройти объективно и прозрачно. Победителям олимпиады и их наставникам, как и в прошлом году, будет организована бесплатная 3-х дневная познавательная поездка в Москву.

Подготовит программу пребывания делегации МГУ в районе по поручению Магомеда Курбанова Абдусалам Гасанов.