ЗАМАНА - Давуд Сулейманов поучаствовал в обсуждении весенней призывной кампании Рутульского района

Давуд Сулейманов поучаствовал в обсуждении весенней призывной кампании Рутульского района

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11 апреля, 2023. Вторник 16:27
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Давуд Сулейманов поучаствовал в обсуждении весенней призывной кампании Рутульского района

Депутат НС РД Давуд Сулейманов в рамках рабочего визита в Рутульский район поучаствовал в расширенном собрании на тему организации и осуществления весенней призывной кампании.

Давуд Сулейманов поучаствовал в обсуждении весенней призывной кампании Рутульского района

В мероприятии поучаствовали ответственные сотрудники районной администрации и руководители сел.

Депутат призвал участников встречи активизировать информационно-разъяснительную работу с жителями на местах по призыву на срочную службу и дополнительным социальным льготам и гарантиям, которые предоставляет служба по контракту.

Стоит озвучить, что весенняя призывная кампания, начавшаяся по всей России 1 апреля, продлится до середины июня. 

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