Давуд Сулейманов поучаствовал в обсуждении весенней призывной кампании Рутульского района

Депутат НС РД Давуд Сулейманов в рамках рабочего визита в Рутульский район поучаствовал в расширенном собрании на тему организации и осуществления весенней призывной кампании.

В мероприятии поучаствовали ответственные сотрудники районной администрации и руководители сел.



Депутат призвал участников встречи активизировать информационно-разъяснительную работу с жителями на местах по призыву на срочную службу и дополнительным социальным льготам и гарантиям, которые предоставляет служба по контракту.



Стоит озвучить, что весенняя призывная кампания, начавшаяся по всей России 1 апреля, продлится до середины июня.