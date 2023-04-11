«Конечно, мы с нетерпением ждем отправления нашего теплохода «Петр Великий», который в принципе может стать флагманом круизного движения. Махачкала и Каспийск, конечно, тоже присоединятся к нам. Все ключевые курорты Каспийского моря войдут в данный маршрут», — рассказал губернатор.
Дагестан вошел в маршрут морского круиза на теплоходе «Петр Великий»
- Автор Дарья
- 11 апреля, 2023. Вторник 15:28
Губернатор Астрахани Игорь Бабушкин объявил об этом в процессе встречи с главой кабмина Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.
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