Дагестан вошел в маршрут морского круиза на теплоходе «Петр Великий»

Губернатор Астрахани Игорь Бабушкин объявил об этом в процессе встречи с главой кабмина Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

«Конечно, мы с нетерпением ждем отправления нашего теплохода «Петр Великий», который в принципе может стать флагманом круизного движения. Махачкала и Каспийск, конечно, тоже присоединятся к нам. Все ключевые курорты Каспийского моря войдут в данный маршрут», — рассказал губернатор.