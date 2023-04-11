ЗАМАНА - Руководитель «Этномедиахолдинга» и главный редактор "Замана" Арсен Юсупов получил награду за победу издания в конкурсе "Золотой фонд прессы - 2023"

Руководитель «Этномедиахолдинга» и главный редактор "Замана" Арсен Юсупов получил награду за победу издания в конкурсе "Золотой фонд прессы - 2023"

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11 апреля, 2023. Вторник 10:33
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Руководитель «Этномедиахолдинга» и главный редактор &quot;Замана&quot; Арсен Юсупов получил награду за победу издания в конкурсе &quot;Золотой фонд прессы - 2023&quot; Руководитель «Этномедиахолдинга» и главный редактор &quot;Замана&quot; Арсен Юсупов получил награду за победу издания в конкурсе &quot;Золотой фонд прессы - 2023&quot;

Итоги конкурса были объявлены в конце 2022 года, среди победителей из Дагестана, занявших первое место, 3 издания: «Замана», «Орленок Дагестана» и «Женщина Дагестана».

Руководитель «Этномедиахолдинга» и главный редактор "Замана" Арсен Юсупов получил награду за победу издания в конкурсе "Золотой фонд прессы - 2023"

Награждение лауреатов состоялось сегодня, 11 апреля, в московском конференц-зале «Суздаль», где в эти минуты идет форум «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях».

Награду за победу в конкурсе издания "Замана" забрал главный редактор Арсен Юсупов, но уже в качестве руководителя «Этномедиахолдинга».

Участников форума ждет разнообразная программа, для собравшихся выступят эксперты проекта «Золотой фонд прессы», специалисты дизайна и другие.

В этот же день состоится церемония награждения победителей следующих конкурсов: Главный редактор года, Золотой Лотос, Хрустальная матрешка, Маленький Принц, Лучший дизайн СМИ и Лучшее корпоративное издание. Завершится день фуршетом и неформальным общением.

На следующий день, 12 апреля, гости форума отправятся на экскурсию в Троице-Сергиеву Лавру и в Историко-художественный и литературный Музей-заповедник «Абрамцево».

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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