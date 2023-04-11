Как сообщает представительница ведомства, сделать свое решение можно будет с 15 апреля по 31 мая. «Жители Дагестана выберут 11 общественных территорий, которые благоустроят в следующем году. Проекты территорий, набравшие больше всего голосов, попадут в адресный список для благоустройства на 2024 год. Это могут быть площади, скверы, аллеи, детские или спортивные площадки и другие общественные территории», – поделилась Гаджимагомедова.
Жители Дагестана смогут отдать свой голос за лучший объект благоустройства региона
- Автор Дарья
- 11 апреля, 2023. Вторник 10:12
Голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» состоится в РФ, проинформировала начальница пресс-службы Министерства строительства Дагестана Сабина Гаджимагомедова.
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