Жители Дагестана смогут отдать свой голос за лучший объект благоустройства региона

Как сообщает представительница ведомства, сделать свое решение можно будет с 15 апреля по 31 мая. «Жители Дагестана выберут 11 общественных территорий, которые благоустроят в следующем году. Проекты территорий, набравшие больше всего голосов, попадут в адресный список для благоустройства на 2024 год. Это могут быть площади, скверы, аллеи, детские или спортивные площадки и другие общественные территории», – поделилась Гаджимагомедова.