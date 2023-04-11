ЗАМАНА - К концу апреля ФАП в селе Ассаб введут в эксплуатацию

К концу апреля ФАП в селе Ассаб введут в эксплуатацию

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11 апреля, 2023. Вторник 08:22
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К концу апреля ФАП в селе Ассаб введут в эксплуатацию
Вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов приехал в село Ассаб Шамильского района, чтобы выяснить причину, по которой ФАП в данном населенном пункте все еще не работает.
К концу апреля ФАП в селе Ассаб введут в эксплуатацию

Вице-премьер осмотрел объект и высказал критические замечания в адрес руководства Минздрава региона, ГБУ Дагестана «Шамильская ЦРБ» и руководителя администрации села Ассаб Сайпулакади Магомедова. Он поручил до конца апреля оперативно закончить все работы, обеспечить ввод ФАПа в работу, а руководству Министерства здравоохранения региона обеспечить контроль и еженедельно докладывать о процессе работ в региональное правительство.

Для выяснения всех обстоятельств подписания в 2017 году акта приема и сдачи незавершенного объекта строительства начата комплексная проверка, а материалы по данным фактам будут переданы в адрес правоохранительных органов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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