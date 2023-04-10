ЗАМАНА - Пушка Петропавловской крепости даст залп в честь Расула Гамзатова

Пушка Петропавловской крепости даст залп в честь Расула Гамзатова

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10 апреля, 2023. Понедельник 15:48
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Пушка Петропавловской крепости даст залп в честь Расула Гамзатова

Пушка Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 22 октября сделает залп в честь классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова, 100-летний юбилей которого отмечают в этом году, информирует телеграм-канал Администрации Главы Дагестана.

Пушка Петропавловской крепости даст залп в честь Расула Гамзатова

После залпа будет сыграна песня «Журавли», автором которой является поэт.

Также было озвучено, что юбилей великого поэта будут отмечать по всей России. Соответствующее постановление подписал Президент страны Владимир Путин.

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