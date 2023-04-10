ЗАМАНА - Около 3000 жителей Дагестана написали Тотальный диктант

Около 3000 жителей Дагестана написали Тотальный диктант

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10 апреля, 2023. Понедельник 00:34
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Около 3000 жителей Дагестана написали Тотальный диктант

В историческом музее «Россия моя история» в субботу, 8 апреля, состоялась юбилейная 20-я просветительская акция «Тотальный диктант 2023», информирует пресс-служба Миннаца республики.

Около 3000 жителей Дагестана написали Тотальный диктант

Как сообщают, мероприятие проходило на 5 площадках Махачкалы, например, в Дагестанском государственном университете, ДГПУ, коворкинг центре «Точка кипения», Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова и Республиканском центре русского языка и культуры, а так же во всех городах и многих районах Дагестана. Диктант писали целыми семьями.  Церемония награждения победителей состоится 24 мая в столице региона.

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