ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» и власти города обеспечат постящимся болельщикам условия для ифтара после матча

Махачкалинское «Динамо» и власти города обеспечат постящимся болельщикам условия для ифтара после матча

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07 апреля, 2023. Пятница 14:51
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Махачкалинское «Динамо» и власти города обеспечат постящимся болельщикам условия для ифтара после матча

«Динамо» и махачкалинская администрация обеспечат постящимся болельщикам условия для ифтара после игры с «КАМАЗом» на стадионе «Анжи-Арена».

Махачкалинское «Динамо» и власти города обеспечат постящимся болельщикам условия для ифтара после матча

Когда матч завершится, для мусульман на стадионе откроют 3 точки питания, где они смогут бесплатно взять воду, финики и горячие блюда. Акция проводится махачкалинским клубом «Динамо» совместно с городской администрацией и при поддержке Главного управления МЧС РФ по Дагестану и компании «Денеб», а также организации молодежи «Каспийская флотилия».

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