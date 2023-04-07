В Хасавюртовском районе идет ремонт кольцевой автодороги

В рамках реализации госпрограммы Минтранспорта республики в Хасавюртовском районе стартовал ремонт кольцевой трассы от автодороги Хасавюрт – Гребенская – Теречное – Первомайское на участке км 0 – км 8.

Как заявляет пресс-служба ведомства, автодорога обеспечивает транспортные, социально-культурные и экономические связи нескольких сел Хасавюртовского района между собой и с районным центром, самим Хасавюртом, с выходом на автодорогу регионального значения Хасавюрт – Гребенская, которая связывает регион с Чеченской Республикой.

«В рамках ремонта планируется усиление асфальтобетонного покрытия с устранением просадок, ремонт 2-х мостов и водоотводных труб, восстановление обочин и кюветов, обустройство примыканий и пересечений. Также в планах комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. В том числе будет проведено восстановление тротуаров в границах сел и городов, работники установят новые сигнальные столбики, новые дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку», – сообщается ведомством.