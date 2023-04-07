ЗАМАНА - Депутаты дагестанского парламента встретились с военкомом Махачкалы

Депутаты дагестанского парламента встретились с военкомом Махачкалы

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07 апреля, 2023. Пятница 10:48
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Депутаты дагестанского парламента встретились с военкомом Махачкалы

Депутаты НС Дагестана Марина Котенко, Елена Ельникова, Имран Аваев и Осман Булатов провели встречу с военным комиссаром Махачкалы Геннадием Курбановым, информирует пресс-служба НС региона.

Депутаты дагестанского парламента встретились с военкомом Махачкалы

Встречу посетила также и председательница Собрания депутатов Ленинского района Махачкалы Месай Султамутова. 

Собравшиеся обсудили тему весенней призывной кампании в республики. Военком рассказал депутатам о ходе кампании, начавшейся 1 апреля, и о целях, которые комиссариату необходимо исполнить.

После прохождения медкомиссии новобранцев отправят по разным войскам. Они могут попасть в сухопутные войска, воздушные силы или в военно-морской флот. Срочная служба идет в общем 12 месяцев. Много внимания в призывной период отдается медицинскому обследованию мужчин на профпригодность. 

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