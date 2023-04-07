Депутаты дагестанского парламента встретились с военкомом Махачкалы

Встречу посетила также и председательница Собрания депутатов Ленинского района Махачкалы Месай Султамутова.

Собравшиеся обсудили тему весенней призывной кампании в республики. Военком рассказал депутатам о ходе кампании, начавшейся 1 апреля, и о целях, которые комиссариату необходимо исполнить.

После прохождения медкомиссии новобранцев отправят по разным войскам. Они могут попасть в сухопутные войска, воздушные силы или в военно-морской флот. Срочная служба идет в общем 12 месяцев. Много внимания в призывной период отдается медицинскому обследованию мужчин на профпригодность.