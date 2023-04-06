Об организации логистики туризма в Дагестане рассказали на V Сибирском туристическом форуме

В рамках форума, который проходит с 5 по 7 апреля в Экспоцентре Новосибирска, руководители органов власти и эксперты туриндустрии за одним столом обсудили вопросы эффективного взаимодействия туроператоров и перевозчиков, перспективы развития межрегионального сообщения. Работу круглого стола модерировал Председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов принял участие в обсуждении. На примере своего района он рассказал коллегам об опыте муниципалитетов Республики Дагестан в организации логистики туризма.

В своем выступлении он отметил, что дороги, ведущие в район из Махачкалы и Дербента, асфальтированы, время в пути из Махачкалы до административного центра района - Хучни сократилось до 1,5 часа, и кроме того, сейчас расширяется дорожное полотно по федеральной автодороге «Кавказ» Ростов – Баку на отрезке Махачкала-Дербент.

«Мы работаем над улучшением дорожной отрасли, так как важно сделать район доступным, а дороги безопасными. Туристам тоже нужен быстрый и комфортабельный проезд.

С учётом ожидающегося турпотока привели в порядок дорогу Дербент-Хучни, построили также дорогу Мамедкала-Хучни, тем самым сократив время в пути из аэропорта в Хучни на 1,5-2 часа в объезд Дербента»,- поделился руководитель муниципалитета.

Кроме того, в районе асфальтировали дороги к основным достопримечательностям: Крепости семи братьев и одной сестры и к водопаду. Внимание уделяется и дорогам к другим объектам туристического показа: деревянному мосту, построенному без единого гвоздя, арочному и природному мостам, минарету XIX века в селе Джули.